Грудинин передал офшор с акциями совхоза имени Ленина доверенному лицу

Бизнесмен Павел Грудинин накануне развода передал доверенному лицу управление офшором в Белизе, который владеет долей совхоза имени Ленина.

В интернете появился скан доверенности на управление офшорной компанией BONTRO LTD, выписанной на имя его друга Сергея Выблого. Помимо этого, опубликована видеозапись переговоров Грудинина с Выбловым.

Завтра, 28 ноября, состоится суд по разделу имущества в рамках бракоразводного процесса Грудинина и его супруги Ирины.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что в ходе развода 20% акций принадлежащего Грудинину совхоза имени Ленина исчезли. Этой долей предприятия владело ООО «Универсальная финансовая компания» (УФК). Эта фирма, в свою очередь, принадлежала офшорной компании BONTRO LTD, зарегистрированной в Белизе. Ранее в суде было установлено, что бенефициаром офшора является сам Грудинин. Теперь же ООО «Универсальная финансовая компания», согласно данным базы СПАРК, находится в процессе ликвидации.

«Совершаются действия по уводу активов, принадлежащих семье Грудининых. Мы, конечно, насторожены всем этим и будем думать, какие шаги нам предпринимать в дальнейшем», — цитирует телеканал представителя Ирины Грудининой.

Павел и Ирина Грудинины официально развелись в середине июля. В конце августа текущего года Грудинина подала иск о разделе имущества в Видновский городской суд.

В соответствии со сведениями об имуществе и доходах за последние шесть лет, которые Грудинин подавал перед регистрацией на выборы президента, его доход составлял более 157 млн рублей. На счетах он хранил еще 6 млн. Кроме того, перед регистрацией бизнесмен продал ценные бумаги за 7,5 млрд рублей и закрыл счета в иностранном банке на сумму 14,4 млн рублей.

В сентябре суд в рамках раздела имущества между супругами арестовал все принадлежащие Грудинину акции «Совхоза имени Ленина». Сообщалось, что предприниматель владеет 1,933 млн акций.