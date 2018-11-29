IKEA подала иск о взыскании 80 млн рублей с фирмы Грудинина

Компания «ИКЕА Мос Торговля и Недвижимость» подала иск о взыскании с нее 80 млн рублей с компании «ТТ Девелопмент», учредителем которой является бывший кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин. Об этом говорится в материалах Арбитражного суда Московской области, сообщает РАПСИ (Российской агентство правовой и судебной информации) в четверг, 29 ноября.

Исковое заявление поступило в суд днем ранее и пока не было принято к производству.

В ноябре 2018 года Верховный суд (ВС) России оставил в силе решение суда, согласно которому передача двух земельных участков «Совхоза имени Ленина», возглавляемого Грудининым, компании «ТТ Девелопмент» признавалась незаконной. Стоимость земель составила более 1,95 млрд рублей, иск был подан акционерами «Совхоза имени Ленина».

Администрация сельхозпредприятия обжаловала в ВС решение Арбитражного суда Московской области от 2 марта, а также постановления апелляции от 18 мая и кассации от 24 августа. Договор «ТТ Девелопмент» был признан недействительным, сделку признали незаконной. По данным РАПСИ, часть одного из переданных участков площадью 90 тыс. кв. м в последствии была продана IKEA за 1,6 млрд.

28 ноября IKEA сообщила, что отказалась от строительства гипермаркета на Каширском шоссе в московском регионе из-за судебных разбирательств бывших владельцев этих земель.