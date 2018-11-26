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ВС подтвердил незаконность передачи земли «Совхоза имени Ленина» компании Грудинина

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Верховный суд оставил в силе решения трех нижестоящих инстанций, признавших незаконной передачу земель, принадлежащих «Совхозу имени Ленина» коммерческой компании «ТТ Девелопмент», участником которой является директор сельхозпредприятия Павел Грудинин. Таким образом, жалоба администрации совхоза была отклонена.

«Доводы совхоза о нарушении судами норм права не находят своего подтверждения и являются необоснованными», — цитирует определение суда «РИА Новости».

Иск о признании сделки незаконной в феврале подали акционеры ЗАО «Совхоз имени Ленина» Иван, Тамара и Ольга Маркины. Они также попросили признать недействительным учредительный договор ООО «ТТ Девелопмент», зарегистрированный 19 августа. Документ подписан ЗАО «Совхоз имени Ленина» и частными лицами: Грудининым, Алексеем Терещенко, Ильей Пименовым, Александром Федоровым, Николаем Свиридовским и Игорем Чикиным. Все они указаны в заявлении как соответчики.

Арбитраж установил, что совхоз внес в счет оплаты своей доли в ООО (48%, стоимость — 29 млн рублей) два участка земли. Остальные внесли деньги пропорционально своим долям. Маркины заявили, что речь идет о сделке с заинтересованностью, так как Грудинин входит в число соучредителей. При этом сделка не одобрена акционерами и причинила убытки как им, так и совхозу.

Представитель совхоза в суде иск не признал и заявил, что создание ООО одобрено общим собранием, однако апелляция установила, что вопросы одобрения сделок с заинтересованностью на общее собрание не выносились. Иск Маркиных был полностью удовлетворен, позже решение подтвердили кассация и апелляция.

9 ноября шесть акционеров ООО «Совхоз имени Ленина» (Маркины, а также Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова) подали иск к Грудинину о взыскании с него 1,1 млрд рублей. Источники сообщали, что эта сумма совпадает со стоимостью участков, переданных «ТТ Девеломплент», но точных сведений о том, связан ли новый иск с тем делом, нет. Заявление оставили без движения до 29 ноября, так как у двух истцов истек срок доверенности на ведение дела, выданной юристу.

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