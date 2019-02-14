Буквально любое действие рождает противодействие. Практически любая ложь может быть и, вполне вероятно, будет рано или поздно разоблачена. Таковы универсальные максимы даже во времена, которые многими вполне обоснованно воспринимаются как эпоха постправды. В этом смысле признания продюсера BBC Риама Далати о постановочном характере съемок в госпитале Думы после якобы имевшей место химической атаки в апреле 2018 года, безусловно, более чем знаковые. Никаких highly likely — то, что провокация «Белых касок», послужившая оправданием для нанесения ракетного удара по Сирии, на поверку оказалась классическим фейком, не вызывает у профильного специалиста британской компании никаких сомнений (without a doubt).

На результаты собственного расследования Риама Далати оперативно отреагировал и МИД России, выразивший желание услышать «позицию компании BBC в целом», и пресс-секретарь российского президента, отметивший, что такая оценка событий «совпадает с нашими экспертными заключениями». Весьма примечательно, что в свое время ровно та же аргументация и соответствующая доказательная база о провокации в сирийской Думе, предоставленная российской стороной, не были услышаны на Западе. Так и хочется сказать: «Услышьте сейчас».

Будет не лишним напомнить, что именно Великобритания, наряду с США и Францией, несет прямую ответственность за противозаконную и, как теперь окончательно выясняется, безосновательную «акцию возмездия» против легитимных сирийских властей. То есть наказание последовало за преступление, которое в действительности не было совершено.

Будут ли разоблачения Далати иметь политические, а уж тем более правовые последствия для причастных к провокации лиц и организаций? Едва ли.

Однако сирийские гастроли «Белых касок» на этом можно считать законченными. Даже на Западе с его мировосприятием уже не пройдет ни одна из их постановок.

Важно отметить и другое. Отлаженный дезинформационный конвейер Великобритании, да и Запада в целом всё чаще дает серьезные сбои, несмотря на то что в него по-прежнему вкладываются баснословные финансовые и людские ресурсы.

В ноябре прошлого года международная сеть активистов Anonymous раскрыла миру данные о британском проекте Integrity Initiative, направленном на вмешательство в дела европейских стран и разжигание информационной войны против России. Власти Великобритании даже были вынуждены признать подлинность обнародованных сведений.

В начале этого года на сайте cyberguerrilla.org появились документы, свидетельствующие о подготовке антироссийской провокации с использованием химического оружия как минимум с 2015 года. Из опубликованных материалов следует, что к нашумевшему отравлению Скрипалей в Солсбери, по всей видимости, причастны власти самой Великобритании, которым был необходим «импульс к укреплению британской обороноспособности».

Основная проблема в том, что независимо от всех этих разоблачений существенный ущерб отношениям России и Запада уже нанесен. И его нам никто не возместит, независимо то того, насколько успешным будет впредь волна разоблачений антироссийской диффамации.

Еще в большей степени такое положение вещей несправедливо по отношению к растерзанной исламистскими боевиками при прямой поддержке Запада Сирии. Кто возместит ей чудовищные потери от сознательной и целенаправленной лжи британских, американских и прочих правительственных структур и СМИ, без которых внутренний конфликт в этой арабской республике едва ли стал бы таким?

В этой в целом неутешительной ситуации все-таки отрадно, что при всей кажущейся абсолютности и непобедимости лжи, правда всё равно неизменно пробивает себе дорогу. Тем не менее без последовательного решения вопроса международно-правовой ответственности за сознательную дезинформацию деструктивное поведение Великобритании и других мастеров изощренных провокаций будет продолжаться. Даже несмотря на то, что в конечном счете именно правда определяет, кто окажется на правильной стороне истории, в то время как ложь может обеспечить лишь тактические, временные преимущества.

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

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