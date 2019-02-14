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Эксперты предрекли победу «Краснодара» над «Байером»

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Футбольный клуб «Краснодар» имеет шансы на положительный исход матча против немецкого «Байера» в игре 1/16 финала Лиги Европы. Об этом заявил экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «Федеральному агентству новостей».

По его словам, российской команде непросто будет выступать против немецких соперников, переходя из тренировочного режима в игровой, и в этом плане у «Байера» есть преимущество.

«Я, конечно, надеюсь на положительный результат в этом противостоянии для нашего клуба. <…> Если игровые связи «Краснодара» будут быстро восстановлены, то стоит ожидать упорное противостояние», — отметил Билялетдинов.

Специалист добавил, что еще одним определяющим моментом станет умение «Краснодара» справляться с навязанным прессингом, пишет НСН. По его мнению, краснодарцы также будут навязывать соперникам свой футбол.

Первый матч между соперниками пройдет там 14 февраля в 20:55 мск, ответный состоится 21 февраля в немецком Леверкузене. 13 февраля стало известно, что на предстоящую игру проданы все билеты. Вместимость стадиона составляет 34 652 зрителя.

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