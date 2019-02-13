На матч Лиги Европы «Краснодар»–«Байер» продали все билеты

На первый матч 1/16 финала Лиги Европы по футболу между российским ФК «Краснодар» и немецким клубом «Байер» распродали все билеты. Об этом рассказал пресс-секретарь краснодарской команды Денис Данильченко.

Как пишет «Спорт-Экспресс», краснодарский стадион максимально вмещает 34 652 зрителя. Первый матч между соперниками пройдет там 14 февраля в 20:55 мск, ответный состоится 21 февраля в немецком Леверкузене, пишет ТАСС.

12 февраля комментатор Василий Уткин пообещал сбрить бороду в случае победы «Краснодара». Он отметил, что клуб Бундеслиги является серьезным соперником для «горожан», пишет «Газета.ру».

На чемпионате России – 2017/18 «Краснодар» финишировал на четвертой позиции в турнирной таблице, заработав место в групповой стадии Лиги Европы. По итогам группового этапа, команда заняла в группе J второе место, уступив испанской «Севилье». Бельгийский «Стандард» взял третье место, а турецкий «Акхисар» — четвертое. «Байер» смог выйти в плей-офф с первого места в квартете А.