В Англии сфотографировали редкую белку-альбиноса

Житель Англии сфотографировал редкую белку-альбиноса. Об этом в четверг, 14 февраля, пишет газета The Independent.

Фотографу-любителю Стивену Планту удалось запечатлеть животное на берегу одного из каналов в графстве Линкольншир.

«Когда я увидел ее на дереве, я не мог поверить своим глазам. Она двигалась медленно, и сначала я решил, что это крыса, но потом увидел пушистый хвост и был поражен», — поделился Плант.

Согласно исследованиям, в Великобритании живет около 50 белок-альбиносов. Их необычный цвет обусловлен отсутствием меланина, который придает коже, волосам и глазам пигментацию.

В марте 2018 года фотоловушки зафиксировали редкого рыбного филина в заповеднике «Курильский» на Сахалине. Там отметили, что он очень осторожен и его активность приходится на темное время суток. Его сложно встретить в лесу и сфотографировать.