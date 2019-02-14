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В Англии сфотографировали редкую белку-альбиноса

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Фото: TASS/Barcroft Images/Tony Margiocchi
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Житель Англии сфотографировал редкую белку-альбиноса. Об этом в четверг, 14 февраля, пишет газета The Independent.

Фотографу-любителю Стивену Планту удалось запечатлеть животное на берегу одного из каналов в графстве Линкольншир.

«Когда я увидел ее на дереве, я не мог поверить своим глазам. Она двигалась медленно, и сначала я решил, что это крыса, но потом увидел пушистый хвост и был поражен», — поделился Плант.

Согласно исследованиям, в Великобритании живет около 50 белок-альбиносов. Их необычный цвет обусловлен отсутствием меланина, который придает коже, волосам и глазам пигментацию.

В марте 2018 года фотоловушки зафиксировали редкого рыбного филина в заповеднике «Курильский» на Сахалине. Там отметили, что он очень осторожен и его активность приходится на темное время суток. Его сложно встретить в лесу и сфотографировать.

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