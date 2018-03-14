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Фотоловушки зафиксировали редкого рыбного филина на Сахалине

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Фотоловушки зафиксировали редкую птицу — рыбного филина в заповеднике «Курильский» на Сахалине, сообщает пресс-служба заповедника «Курильский».

Сотрудники заповедника сумели запечатлеть редкого вида птицу. Рыбный филин очень осторожен и его активность приходится на темное время суток. Его очень сложно встретить в лесу и сфотографировать, сообщает ИА SakhalinMedia.

Из информации, полученной с помощью фотоловушек, можно сделать вывод, что филин предпочитает кормиться в два захода: с 19:00 до полуночи и с 3:00 до 7:00. Иногда его пребывание в кормушке достигает двух часов.

В общей сложности за длительный период времени в разные годы на Кунашире было замечено от 21 до 23 пар этого вида. Рыбный филин является объектом охраны.

С середины января у данной птицы начинается брачный период, поэтому самки очень тщательно выбирают места гнездования, которые устраивают в дуплах старых деревьев.

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