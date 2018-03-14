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«Зимние игры Урал-Батыра» устроили в заповеднике в Башкирии

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На территории центральной усадьбы Башкирского государственного заповедника состоялся праздник «Зимние игры Урал-Батыра». Инициатор проведения — сам заповедник, а в организации принимали участие районные власти, Зауральский агропромышленный колледж и некоммерческая организация по развитию конно-верховой езды и стрельбы из традиционного лука «Мэрген уксы».

Как рассказала ИА «Башинформ» известная сказительница, филолог Розалия Султангареева, в республике возрождение традиции проведения подобных праздников, связанных с народным эпосом, началось еще в 2013 году. С тех пор они прошли во многих районах Башкирии.

Что касается заповедника, то он становится центром подобных состязаний уже во второй раз. В основную программу вошли конные скачки, соревнования по стрельбе из лука и перетягивание каната. Сотрудники заповедника также участвовали в соревнованиях — они предоставили для скачек 17 лошадей.

В Башкирии сейчас активно идет процесс возрождения древнего искусства стрельбы из лука. Так, в ноябре 2017 года портал iz.ru сообщал о том, что в Уфе открылся стрелковый тир специализированного лицея, где проходят обучение спортсмены. Напомним, французы во время войны 1812 года называли жителей Башкирии «северными амурами» за искусную стрельбу из лука.

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