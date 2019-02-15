Люди бодрые: зачем России нужен закон о социальном предпринимательстве

Законопроект о социальном предпринимательстве будет внесен в Госдуму в первых числах марта. Об этом заявил замминистра экономического развития Вадим Живулин в ходе Российского инвестиционного форума (РИФ) в Сочи. Полемика разгорелась вокруг определения статуса таких предпринимателей и критериев отнесения их деятельности к социально значимой: эти моменты планируется вынести в правительственный акт. Пока закон не принят, но работу над специальными кредитными продуктами для таких бизнесменов уже ведет МСП Банк. Социальное предпринимательство важно развивать, чтобы помочь инвалидам, пожилым людям или мигрантам интегрироваться в общество, считают эксперты. А появление профильного закона позволит поддержать полезные проекты через механизмы помощи Корпорации МСП.

Сначала — статус

На РИФ состоялась сессия, посвященная поддержке социального предпринимательства. Речь идет об бизнес-инициативах людей с ограниченными возможностями здоровья и проектах, созданных для их реабилитации. Однако направлений намного шире — в частности, есть решения для мам-предпринимателей, а также льготные условия для людей старше 45 лет. Однако статус социального предпринимателя и критерии отнесения их работы к этому виду деятельности пока не закреплены законодательно.

Как заявил Вадим Живулин, законопроект о социальном предпринимательстве рассмотрел комитет Госдумы по экономике и промышленности. В результате было решено вынести положения, которые касаются статуса социального предпринимателя и определения общественно полезных видов деятельности, на уровень акта правительства. По словам замминистра, это позволит пополнять перечень направлений работы и более гибко реагировать на изменения.

Критерии отнесения предпринимательства к социальной категории достаточно сложно закрепить в законе, так как формально это любой вид деятельности, ориентированной на решение общественных потребностей, — соцсети, сервисы для бедных, полагает завлабораторией социологии образования и науки НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Даниил Александров.

В поисках помощи

Пока статус социального предпринимателя не закреплен законом, для него нет специальных кредитных продуктов. Однако у МСП Банка есть ряд предложений в этой нише, заявил предправления кредитной организации Дмитрий Голованов. Сейчас у банка есть пакет продуктов для женского предпринимательства. Одна из новых историй — это проект «Мама-предприниматель»: он рассчитан на тех, у кого есть знания, силы и желание заняться бизнесом, но кто стеснен в обстоятельствах, пояснил Дмитрий Голованов. Еще одна категория — бизнесмены старше 45 лет. Для них предусмотрены выгодные условия по займам. И, наконец, есть большой неудовлетворенный спрос на социальное предпринимательство в области спорта, добавил Дмитрий Голованов.

Как отметила заместитель генерального директора Корпорации МСП Наталья Ларионова, если понятие «социальный предприниматель» появится в законе о малом и среднем бизнесе, корпорация сможет развернуть на них инструменты, которые уже применяет. Например, кредитно-гарантийную поддержку, лизинг и поддержку участия в закупках крупнейших компаний, пояснила Наталья Ларионова.

Вернуться в общество

В рамках сессии наградили победителей конкурса «Лучший социальный проект года». Его проводят Минэкономразвития и Российский государственный социальный университет. Генеральными партнерами конкурса стали МСП Банк и фонд «Наше будущее». В числе победителей — международный инклюзивный лагерь «Территория ритма», программа соцобслуживания на дому «Заботливая услуга», строительная компания для людей с ограничениями слуха, проект по созданию специализированного рабочего места для работника с инвалидностью и др.

Победитель конкурса «Лучший социальный проект года» Наталья Филимонова считает, что появление закона о социальном предпринимательстве будет полезно для всей отрасли, поскольку, помимо признания, таким бизнесменам нужны льготы и помощь. Наталья Филимонова организовала проект реабилитации инвалидов с помощью аэройоги в Биробиджане. По ее словам, только МСП Банк смог предоставить ей кредит на приемлемых условиях под 6,5% годовых. Других подобных предложений предпринимательнице найти не удалось, учитывая специфическую сферу, в которой она работает.

Как пояснил Дмитрий Голованов, при кредитовании социального предпринимательства самое опасное, что человек не сможет вернуть вложенные в проект деньги.

— Хуже этого быть ничего не может, потому что сразу начинаются суды, наложение арестов. Поэтому работа банка на ниве социального предпринимательства, как работа сапера: ни в коем случае не наступить на мину, не подорваться и, самое главное, не подорваться вместе с предпринимателем, — подчеркнул он.

Нужно решать вопрос об интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в общество, которое пока, к сожалению, старается их игнорировать, отметил вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Если иностранным гигантам, таким как «Леруа Мерлен», «Ашан», «Икеа», нет необходимости объяснять, что значит социальное предпринимательство — у них очень много людей с инвалидностью работают на различных должностях, — то в российских компаниях до этого еще далеко, считает эксперт.