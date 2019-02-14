Эксперты дали рекомендации по выбору цветов на 14 февраля

Эксперты по этикету дали рекомендации по выбору цветов на День святого Валентина. По их словам, выбор букета зависит от возраста женщины и ее семейного положения.

«Ориентируйтесь на свой вкус и помните, что лучше дарить цветы пастельных тонов юным девушкам, девочкам, понасыщеннее — дамам в возрасте», — рассказала журналистам «РИА Новости» педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.

Она отметила, что яркие цветы — это всегда разговор о страсти. Такого же мнения придерживается ее коллега Элеонора Басманова.

«Правила классического «цветочного» этикета, который у нас в стране подзабыт, рекомендуют юным девушкам дарить букеты белых цветов, розовых и предпочтительно такие нераскрытые бутоны, закрытые и полузакрытые бутоны», — рассказала она.

По словам Басмановой, ярко-красные цветы можно дарить только замужним девушкам. Если женщина не замужем, то предпочтительнее дарить цветы розовых и пестрых оттенков.

«Например, муж вполне и даже очень хорошо, если он подарит цветы красного цвета, это знак любви, страсти, что вполне уместно», — сказала она.

13 февраля российский сервис бесплатных объявлений «Юла» определил, что самым популярным подарком на День святого Валентина стали мишки из декоративных роз.