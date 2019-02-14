Прямой эфир

Эксперты дали рекомендации по выбору цветов на 14 февраля

0
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты по этикету дали рекомендации по выбору цветов на День святого Валентина. По их словам, выбор букета зависит от возраста женщины и ее семейного положения.

Горите, цветы: 14 февраля как напоминание об одиночестве
Чем опасен День святого Валентина и кто в этом виноват

«Ориентируйтесь на свой вкус и помните, что лучше дарить цветы пастельных тонов юным девушкам, девочкам, понасыщеннее — дамам в возрасте», — рассказала журналистам «РИА Новости» педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.

Она отметила, что яркие цветы — это всегда разговор о страсти. Такого же мнения придерживается ее коллега Элеонора Басманова. 

«Правила классического «цветочного» этикета, который у нас в стране подзабыт, рекомендуют юным девушкам дарить букеты белых цветов, розовых и предпочтительно такие нераскрытые бутоны, закрытые и полузакрытые бутоны», — рассказала она.

По словам Басмановой, ярко-красные цветы можно дарить только замужним девушкам. Если женщина не замужем, то предпочтительнее дарить цветы розовых и пестрых оттенков.

«Например, муж вполне и даже очень хорошо, если он подарит цветы красного цвета, это знак любви, страсти, что вполне уместно», — сказала она.

13 февраля российский сервис бесплатных объявлений «Юла» определил, что самым популярным подарком на День святого Валентина стали мишки из декоративных роз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ВЦИОМ подсчитал число влюбленных ко Дню святого Валентина
Россияне рассказали о планах на День влюбленных

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017