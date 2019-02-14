Ученые заявили о более быстром изнашивании мужского мозга

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе пришли к выводу, что мужской мозг стареет быстрее женского. Эксперимент проводился в течение пяти лет, сообщает РЕН ТВ.

Всего в исследовании приняли участие 200 человек в возрасте от 20 до 82 лет. Анализ результатов проведенной им позитронно-эмиссионной томографии показал, что мозг женщин в среднем на 3,8 года моложе, чем их фактический возраст. При этом средний возраст мужского мозга на 2,4 года превышал фактический.

По словам специалистов, такие различия отмечались не только у людей пожилого возраста, но и у самых молодых респондентов. Ученые считают, что результаты исследования объясняют, почему женщинам легче адаптироваться к переменам, переходить на новую работу и приобретать новые знания уже в зрелом возрасте. Специалисты утверждают, что мужчины с возрастом становятся только консервативнее и не стремятся к познанию нового.

Ранее в феврале австралийские ученые выяснили, что одинокие мужчины пахнут неприятнее, чем мужчины, которые состоят в отношениях. При этом лица одиноких мужчин женщины сочли более мужественными, чем лица мужчин со вторыми половинками.