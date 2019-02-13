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Мужчина взыскал с жены 2 млн рублей за пластические операции

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Фото: Global Look Press/Sergey Kovalev
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Мужчина в Оренбурге отсудил у бывшей супруги 2 млн рублей, которые одолжил ей на пластические операции еще до свадьбы.

Как пишет «Российская газета», в 2013 году жених и невеста вместе сделали пластические операции в европейской клинике.

Счет за услуги оплатил мужчина. При этом он взял с будущей жены расписку, в которой было указано, что €9 тыс. даются девушке в долг сроком на два года под 5% в месяц.

После свадьбы мужчина заверил жену, что порвал расписку. За пять лет в браке у семьи родилось трое детей. В 2018 году союз распался. После развода экс-супруг обратился в суд.

В ходе процесса доводы ответчицы о незаключенности договора были отклонены. В итоге коллегия по гражданским делам решила, что бывшая супруга должна выплатить мужу обозначенную сумму.

Звезда британского телешоу Big Brother и большая фанатка пластической хирургии Салли Эксл ранее заявила о намерении изменить форму пяток, имплантировав в них каблуки.

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