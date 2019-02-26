3Dесятое государство: десантники получат объемные карты занятой противником местности

Воздушно-десантные войска получили новый разведывательный комплекс. Он за считаные минуты создает сверхточные 3D-модели местности, а затем рассылает их подразделениям. В составе комплекса — спецмашина и беспилотники «Орлан-10». Дроны проводят топографическую съемку местности и передают информацию на центральный компьютер, отвечающий за создание объемной карты. Такие 3D-модели позволяют эффективно применять высокоточное оружие, планировать боевые операции и высадку вертолетных десантов.

Специальные разведывательные комплексы уже поступили в ВДВ, сообщили «Известиям» в Минобороны. Новая техника прошла проверку в ходе общевойсковых учений «Восток-2018» и получила высокую оценку командования.

В комплекс входят несколько дронов «Орлан-10» и грузовой автомобиль высокой проходимости со специальной электронной аппаратурой. Она предназначена для сбора и передачи информации, а также создания ЗD-моделей.

В ходе маневров «Восток-2018» комплексы выдвигались в районы будущих десантных операций. Прибыв на место, операторы запускали беспилотники, которые производили топографическую съемку местности и в режиме реального времени передавали информацию в пункт управления. Компьютеры, обработав данные, тут же составляли 3D-карту местности и рассылали ее командирам подразделений, которым предстояло участвовать в десантной операции. Они получали карту на персональные командирские планшеты, входящие в комплекс экипировки «Ратник».

Разработанные в Санкт-Петербурге дроны «Орлан-10» относятся к классу средних БПЛА с радиусом действия до 120 км. Беспилотник способен находиться в воздухе до 14 часов и подниматься на высоту до 5 тыс. м. Всё это время он может передавать видеокартинку в режиме онлайн. Машина достаточно легкая: взлетная масса составляет около 14 кг, полезная нагрузка — до 5 кг. Это позволяет оборудовать дроны несколькими видеокамерами высокого разрешения, способными работать в любое время суток.

Сбором необходимых топографических сведений могут заниматься не только штатные дроны разведывательного комплекса, но и «Орланы» из рот беспилотников десантных частей.

Возможности разведывательной аппаратуры рассчитаны на то, чтобы при составлении карты можно было подключить к своей сети максимальное количество беспилотных летающих аппаратов. «Орланы-10» способны без дополнительных ретрансляторов организовать и поддерживать бесперебойную работу локальной сети, в которой могут обмениваться информацией несколько десятков участников.

Составление 3D-карт в полевых условиях — новая военная технология. В вооруженных силах сейчас используются 3D-карты, но и они готовятся заранее.

Объемные модели позволят эффективно применять высокоточное оружие, планировать боестолкновения и высадку десанта, считает военный эксперт Антон Лавров.

— Беспилотники помогут создать локальные 3D-карты нужных районов — они просто необходимы при планировании боевых действий, — рассказал «Известиям» Антон Лавров. — С помощью них можно выбрать наиболее оптимальный маршрут для подлета вертолетов и наиболее безопасное место для десантирования. 3D-карты пригодятся при применении высокоточного оружия. Показатели целей по высоте относительно уровня моря помогут артиллеристам без долгой пристрелки накрывать вражескую технику и фортификационные сооружения.

Минобороны сейчас проводит масштабную реформу ВДВ. Главное нововведение — появление в составе войск аэромобильных подразделений, которые десантируются вертолетным способом. На учениях «Восток-2018» подразделения бригады ВДВ были высажены на вертолетах в тылу условного противника. По итогам маневров эксперимент был признан успешным.