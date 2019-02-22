Новая дивизия появится в составе ВДВ

В составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) появится новая, пятая дивизия. Об этом заявил командующий ВДВ Андрей Сердюков в интервью газете «Красная звезда», опубликованном в пятницу, 22 февраля.

«Боевой состав войск будет включать пять дивизий, четыре десантно-штурмовые бригады, артиллерийскую бригаду, соединения и воинские части обеспечения, а также военные учебные заведения», — цитирует Сердюкова издание.

Также глава ВДВ отметил, что в нынешнем году доля новой военной техники в этих войсках должна достигнуть 67,9%.

2 января Центральный НИИ точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в «Ростех») впервые показал изображение новой самоходного артиллерийского орудия (САО) для ВДВ «Лотос».