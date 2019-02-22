Прямой эфир

Новая дивизия появится в составе ВДВ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) появится новая, пятая дивизия. Об этом заявил командующий ВДВ Андрей Сердюков в интервью газете «Красная звезда», опубликованном в пятницу, 22 февраля.

«Боевой состав войск будет включать пять дивизий, четыре десантно-штурмовые бригады, артиллерийскую бригаду, соединения и воинские части обеспечения, а также военные учебные заведения», — цитирует Сердюкова издание.

Также глава ВДВ отметил, что в нынешнем году доля новой военной техники в этих войсках должна достигнуть 67,9%.

2 января Центральный НИИ точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в «Ростех») впервые показал изображение новой самоходного артиллерийского орудия (САО) для ВДВ «Лотос».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новые ударные вертолеты Ми-35М войдут в авиационную бригаду ВДВ
Три новых подразделения появятся в ВДВ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017