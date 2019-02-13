Директора цирка на Кубани осудили по делу о нападении львицы на ребенка

В Краснодарском крае в среду, 13 февраля, суд приговорил директора передвижного цирка Андрея Манучаряна к наказанию в виде одного года отбывания в колонии по делу о нападении львицы на трехлетнюю девочку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Директор цирка-шапито — 51-летний Андрей Манучарян из Успенского района — признан виновным по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших тяжкий вред здоровью потерпевшего). Ему назначено наказание в виде одного года исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Подсудимого также обязали выплатить потерпевшей сумму в размере 2,5 млн рублей. В ведомстве уточнили, что обвинение требовало назначить Манучаряну наказание в виде 2,5 года колонии. Однако родственники ребенка призывали суд не лишать его свободы, предложив, чтобы он продолжил оказывать пострадавшей материальную помощь.

28 октября львица напала на трехлетнюю девочку во время представления в цирке-шапито в селе Успенском Краснодарского края. Животное сломало ограждение арены и ухватило ребенка за голову. Пострадавшую оперативно сумели вызволить. Ребенка доставили в больницу с рваными ранами лица, шеи и грудной клетки. Опасности для ее жизни нет.