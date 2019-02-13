Прямой эфир

Директора цирка на Кубани осудили по делу о нападении львицы на ребенка

0
Фото: youtube.com/Иннокентий Гаркаликов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Краснодарском крае в среду, 13 февраля, суд приговорил директора передвижного цирка Андрея Манучаряна к наказанию в виде одного года отбывания в колонии по делу о нападении львицы на трехлетнюю девочку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

В России участились случаи нападения животных на людей
Роспотребнадзор уже рекомендовал регионам проработать меры по профилактике бешенства

«Директор цирка-шапито — 51-летний Андрей Манучарян из Успенского района — признан виновным по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших тяжкий вред здоровью потерпевшего). Ему назначено наказание в виде одного года исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Подсудимого также обязали выплатить потерпевшей сумму в размере 2,5 млн рублей. В ведомстве уточнили, что обвинение требовало назначить Манучаряну наказание в виде 2,5 года колонии. Однако родственники ребенка призывали суд не лишать его свободы, предложив, чтобы он продолжил оказывать пострадавшей материальную помощь.

28 октября львица напала на трехлетнюю девочку во время представления в цирке-шапито в селе Успенском Краснодарского края. Животное сломало ограждение арены и ухватило ребенка за голову. Пострадавшую оперативно сумели вызволить. Ребенка доставили в больницу с рваными ранами лица, шеи и грудной клетки. Опасности для ее жизни нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лев напал на мужчину в Москве
Обитавшие на мексиканском ранчо тигры напали на троих человек

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017