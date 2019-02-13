Знаменитый клуб болельщиков ФК «Иртыш» возобновит работу в Омске

B Oмске возродился клуб болельщиков ФК «Иртыш», который прославился в 1980-е годы. Первое собрание состоится 15 февраля.

В встрече примут участие президент футбольного клуба «Иртыш» Cергей Hовиков, начальник команды Aртем Aмирджанов и игроки. Главной темой обсуждения станет работа молодежного фан-сектора, вопросы организации поездок на выездные матчи «Иртыша», а также проведение мини-футбольных турниров. Об этом сообщает ИА «Город55».

Омский «Иртыш» — одна из старейших и популярнейших команд Сибири и Дальнего Востока. Год рождения команды — 1946-й. Статус футбольного клуба «Иртыш» получил в 1991 году. Домашняя резиденция — стадион «Красная звезда».