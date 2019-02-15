Мартовские виды: импичмент главы Черногории запустят весной

Черногорская оппозиция планирует в марте запустить процедуру импичмента президента страны Мило Джукановича. Инициативу уже поддержали 23 депутата. Об этом «Известиям» рассказал парламентарий и лидер «Демократического фронта» (ДФ) Милан Кнежевич. По его словам, действующий президент должен быть отстранен от должности в связи с нарушением Конституции. В следующую субботу в Подгорице состоятся массовые антиправительственные протесты с требованием отставки главы страны. Мило Джуканович известен своими антироссийскими взглядами — под его руководством страна присоединилась к санкциям против Москвы, которую к тому же обвиняют в попытке госпереворота в Черногории.

«Демфронт», объединяющий главные оппозиционные силы Черногории, уже приступил к сбору 25 депутатских подписей, необходимых для запуска процедуры отрешения президента от должности. Если ДФ заручится надлежащей поддержкой, то вопрос об импичменте будет поднят на голосование в парламенте, пояснил «Известиям» Милан Кнежевич.

— Письма с нашей инициативой мы отправили всем оппозиционным партиям. Поддержка 25 депутатов не проблема, поскольку только у одного «Демфронта» 18 мест. Сейчас мы имеем 23 подписи, — рассказал глава «Демфронта». — Поэтому я думаю, что голосование может состояться уже в марте этого года. Тогда за импичмент должен будет высказаться 41 парламентарий. И здесь, мы, конечно, вынуждены рассчитывать на поддержку отдельных депутатов из правящих кругов, так как у оппозиции 39 мандатов в 81-местной Скупщине.

Если инициативу не заблокируют в парламенте, то Конституционный суд должен будет решить, допустимо ли применение процедуры в данном случае.

Политик отметил, что призыв к импичменту связан с нарушением конституции Мило Джукановичем, который в качестве председателя правящей Демократической партии социалистов принимал непосредственное участие в фальсификации результатов парламентских выборов в 2016 году.

— Недавно было опубликовано видео, на котором бывший мэр Подгорицы в преддверии выборов получает около €100 тыс. от предпринимателя и близкого друга Джукановича на «покупку голосов». Есть доказательства того, что Джуканович знал об этом, — заявил Милан Кнежевич. — Недопустимо, чтобы во главе нашей страны находился человек, который занимается подтасовками. Поэтому в следующую субботу пройдут массовые антиправительственные протесты в Подгорице с требованием отставки Джукановича. Митинг организован гражданскими движениями при поддержке оппозиции. На улицы выйдут тысячи человек.

Главная претензия к Мило Джукановичу со стороны большинства черногорцев заключается в том, что политик имеет связи с криминальным миром, отметила в беседе с «Известиями» профессор МГИМО Елена Пономарева. Помимо этого, Мило Джуканович не смог обеспечить благополучие страны.

— Он включен в наркопотоки, контрафактные сделки и связан с другими сферами организованной преступности. Криминальный шлейф раздражает население, — подчеркнула эксперт. — С точки зрения социально-экономического развития это очень бедная страна.

Лидер правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович фактически управляет Черногорией с 1991 года (страна провозгласила полную независимость в 2006 году от Государственного союза Сербии и Черногории). Несколько раз он занимал пост премьер-министра и даже возглавлял Минобороны, а в мае 2018 года победил на президентских выборах.

Елена Пономарева добавила, что многие граждане Черногории и политическая оппозиция крайне недовольны антироссийской политикой, которую продвигает действующий президент.

Несмотря на то что черногорская экономика во многом зависит от российских инвестиций и туристического потока из РФ, Подгорица в мае 2014 года вслед за ЕС ввела санкции против Москвы, а затем неоднократно их продлевала. При этом страна не является членом Евросоюза. Кроме того, в марте 2018 года Черногория приняла решение о высылке российского дипломата в связи с «делом Скрипалей».

Мило Джуканович был одним из главных агитаторов за идею присоединения страны к НАТО без проведения референдума. В июне 2017 года Черногория стала 29-м членом альянса на фоне массовых протестов — более половины населения выступала против интеграции с военно-политическим блоком. Для оправдания антироссийской политики Демократическая партия социалистов зачастую использует тезис о якобы вмешательстве РФ в парламентские выборы, которые прошли 16 октября 2016 года. По мнению официальной Подгорицы, российские граждане, якобы связанные с силовыми структурами, и оппозиция хотели организовать госпереворот. Несмотря на то что никаких доказательств причастности Москвы и оппозиционных сил к этому так и не было предоставлено, в Черногории уже третий год идет судебный процесс по данному делу.