В Черногории требуют проведения досрочных парламентских выборов в 2019 или 2020 году. С таким призывом выступают протестующие в «желтых жилетах», которые 9 декабря организовали первый митинг в столице страны Подгорице. Сегодня на демонстрации ожидается около 6 тыс. человек. Об этом «Известиям» заявил лидер оппозиционного «Демократического фронта» Милан Кнежевич. В интервью депутат также подчеркнул, что ситуация в балканской стране может развиваться по французскому сценарию, если правящие круги не пойдут на уступки и откажутся от диалога. Кроме того, политик рассказал о том, в каких еще странах Балканского полуострова могут начаться аналогичные протесты и почему черногорские граждане надели желтые жилеты.

— В Черногории 9 декабря состоялась акция протеста «желтых жилетов», организатором которой выступил «Демократический фронт». В ней приняли участие около 4 тыс. человек. Вы намерены продолжить демонстрации?

— Да. В среду мы ожидаем очередные, более масштабные протесты в Подгорице и других городах Черногории при участии нескольких тысяч человек. Акция начнется в шесть вечера. Думаю, на улицы выйдут около 5–6 тыс. человек. Очень важно, что к митингам присоединилась фактически вся оппозиция страны, которая действует сообща впервые с 2015 года.

Если наши требования не будут услышаны, то не исключено, что в течение следующих дней ситуация в Черногории будет развиваться по французскому сценарию. В Пятой республике тоже все начиналось с мирных демонстраций, а посмотрите, что там происходит сейчас. У нас в настоящий момент уже заблокирована работа парламента. Если правящие круги не пойдут на диалог, то ситуация может обостриться, в результате чего забастовки остановят работу в портах, на заводах и так далее.

— Каковы ваши требования?

— Мы хотим дать понять правительству, что страна находится перед лицом серьезных проблем. Наше основное требование — проведение досрочных парламентских выборов в демократических условиях. Они могут пройти уже в 2019 или в 2020 году. Черногории крайне необходима реформа правительства и судебной системы. Хочу отметить, что внешнеполитических вопросов эти протесты не касаются. Сейчас мы ищем с различными оппозиционными кругами точки соприкосновения и согласовываем дальнейшие действия.

Кроме того, требуем отменить недавнее решение Высшего и Апелляционного суда об аресте оппозиционных политиков, которые давали показания в качестве свидетелей по одному коррупционному делу без снятия депутатской неприкосновенности. Так, 30 ноября арестовали моего коллегу Небойшу Медоевича. Хотели задержать и меня, но я забаррикадировался в парламенте, где нахожусь уже 12 дней. Медоевич до сих пор под стражей. Такое происходит впервые в истории черногорской судебной системы. В голове не укладывается, как можно свидетеля бросить за решетку.

— И долго вы собираетесь оставаться затворником парламента?

— Я намерен тут быть до победного конца. Я забаррикадировался в здании парламента со своими коллегами из «Демфронта». Нам передают еду и другие необходимые вещи для выживания. Я не покину стены Скупщины, пока суд не отменит решение о моем аресте. В крайнем случае готов стать черногорским Джулианом Ассанжем. Конечно, есть опасение, что полиция может взять здание штурмом и арестовать меня насильно.

— Почему в Черногории тоже начали надевать желтые жилеты?

— Безусловно, люди вдохновились Францией. Большинство протестующих, так же как и там, это социально незащищенные люди. Это бунт бедных и усталых людей, у которых нет работы, маленькая пенсия. Они утомлены политической ситуацией в стране, страдают от коррупции и не согласны с давлением правящего режима на оппозицию.

— Может ли, по вашему мнению, волна протестов накрыть и другие страны Балкан?

— К сожалению, да. Наиболее уязвимые государства — Македония и Босния и Герцеговина. В этих странах во многом схожая ситуация с Черногорией. Там существует открытое давление на оппозицию, а также налицо серьезные экономические проблемы.