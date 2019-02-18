В этом году в России вступит в силу Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий на ближайшие девять лет. Ее цель — ускоренное развитие генной инженерии, разработка биологических препаратов для здравоохранения, биотехнологий для сельского хозяйства и промышленности. Генная инженерия находится на стадии становления, здесь целесообразно приложить максимальные усилия сейчас, чтобы через 20 лет догоняющую отрасль превратить в опережающую.

В России очень сильна научная школа и достаточно большое число людей с хорошим математическим, IT и биообразованием. Мы традиционно успешны в этих областях. Биоинформатика — область, где сливаются генетика и computer science (информатика), и я думаю, здесь мы могли бы совершить прорыв. Кроме того, это современное направление, важное для агросектора, сектора биотехнологий, для химической промышленности — где для многих производств используются компоненты на основе ферментов биологической природы. Огромная по площади Россия никуда не денется от сельского хозяйства, поэтому развивать высокопроизводительный агротех это еще и важная экономическая задача.

Современная генетика перестает быть только лабораторной наукой, когда ученые в белых халатах что-то пипетируют в пробирках. Генная инженерия движется в сторону анализа больших данных (big data) — и предсказания эффектов той или иной терапии. В этом мы, несомненно, можем поучаствовать. Я уверен, Нобелевская премия в будущем будет дана за улучшение и создание биологических инструментов для терапии болезней и других биоинженерных задач. Поскольку тема еще не настолько хорошо исследована, мы способны достичь в ней больших успехов. Это наш шанс на прорыв.

Что на Западе? Его опыт генной инженерии показывает что именно стартапы, а не компании-гиганты, развивают эту область. Есть много примеров: Illumina, Oxford Nanopore. Они выиграли гонку по созданию секвенирования (чтение генома) у таких гигантов, как Thermо Fisher Scientific и Roсhe. Это хороший показатель — значит большие корпорации тоже можно обойти. Просто нужно выстроить грамотную траекторию вывода от идеи появления компании, которая могла бы бороться за мировое лидерство. Мне кажется, основной задачей программы должно стать создание прецедентов — хотя бы четырех-пяти успешных компаний. К тому же, это способствует серьезной прибавке к ВВП отрасли и всей страны. Это позволит нам создавать новые сферы, отличные от нефти и газа, которые могут зарабатывать.

К сожалению, время фундаментальной науки прошло. Ее конечно нужно развивать, но глобальных знаний сформулировано уже очень много. Безусловно важно чтобы эта конкретная программа и ее реализация имели и фундаментальную и образовательную части — подготовка кадров по-прежнему очень важна.

Однако сосредоточиться нужно на трансляционных аспектах — появлении реальных игроков экономического сектора, которые выросли бы в этом направлении и стали не просто национальными лидерами отрасли, а мировыми. Иначе игра не стоит свеч. Важно не только готовить хороших специалистов, но и создать производство в виде реальных продуктов, чтобы налоги из этого сектора стали драйверами фундаментальных и прикладных исследований. Важно создать реальный рынок — внутренний, и встроиться во внешний. Как это сделать? Ставить в программе ровно эти задачи.

Чтобы появились технологические процессы в этой цепочке — от генерации интеллектуальной собственности до компании, которая выводит продукт на региональный и международный рынок, процесс нужно отрегулировать и полностью замкнуть в России. До какой-то степени его нужно делать открытым, но это должно быть выгодно делать в нашей стране. Частный капитал очень чуток к условиям, к маржинальностям. Пока система входа и выхода инвесторов в стартапы в России не так проста: нет культуры, наработанного объема сделок. Поэтому для любого инвестора очевидно, что развивать стартапы удобнее в Силиконовой долине, Бостоне или где-то еще.

Есть и более глобальная задача — создать потребительский внутренний рынок генетических медицинских, агро- и биотехнологий. Когда мы заявляем такую масштабную цель, то очерчиваем наиболее стратегически важный сектор. Решать ее должно синергичное взаимодействие разных ведомств — от Министерства финансов до Министерства науки и высшего образования. Также успешной реализации программы развития генетических технологий будет способствовать ее сопряжение с теми, что уже существуют — программой развития сельскохозяйственной отрасли Стратегия 2030 и программой Фарма 2030.

Безусловно, если бы эта программа запустилась на 10 лет раньше, было бы еще лучше. Но сейчас она тоже как никогда актуальна — чтобы создавать отрасль, необходим драйвер этого направления, им и является разработка государственной программы.

Автор — руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ

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