Япония обвинила Китай во вторжении в ее территориальные воды

Канцелярия премьер-министра Японии создала кризисный штаб, утверждая, что сторожевой корабль Китая вторгся 11 февраля в территориальные воды страны в районе спорных островов в Восточно-Китайском море. Об этом в понедельник сообщил телеканал NHK.

Токио утверждает, что четыре китайских сторожевых корабля приблизились к японским водам, а один из них пересек границу в районе островов Сенкаку. Эти острова в Китае назвают Дяоюйдао и считают своими.

Штаб кризисного реагирования создан с целью отслеживания дальнейшей ситуации.

Необитаемый архипелаг Сенкаку (Дяоюйдао) площадью в 7 кв. км является предметом ожесточенных территориальных споров между Токио и Пекином.

На картах XVIII века острова обозначены как часть Китая, в Японии же утверждают, что с 1895 года острова принадлежат им.

В октябре прошлого года японские власти заявили о планах приступить к строительству военной базы на острове Исигаки в Восточно-Китайском море.