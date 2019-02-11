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Япония обвинила Китай во вторжении в ее территориальные воды

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Канцелярия премьер-министра Японии создала кризисный штаб, утверждая, что сторожевой корабль Китая вторгся 11 февраля в территориальные воды страны в районе спорных островов в Восточно-Китайском море. Об этом в понедельник сообщил телеканал NHK.

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Токио утверждает, что четыре китайских сторожевых корабля приблизились к японским водам, а один из них пересек границу в районе островов Сенкаку. Эти острова в Китае назвают Дяоюйдао и считают своими.

Штаб кризисного реагирования создан с целью отслеживания дальнейшей ситуации.

Необитаемый архипелаг Сенкаку (Дяоюйдао) площадью в 7 кв. км является предметом ожесточенных территориальных споров между Токио и Пекином.

На картах XVIII века острова обозначены как часть Китая, в Японии же утверждают, что с 1895 года острова принадлежат им.

В октябре прошлого года японские власти заявили о планах приступить к строительству военной базы на острове Исигаки в Восточно-Китайском море.

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