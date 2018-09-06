Британский корабль прошел рядом со спорными островами в Южно-Китайском море
Корабль британских ВМС демонстративно прошел в непосредственной близости от спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море, которые КНР считает своими. Об этом сообщило агентство Reuters в четверг, 6 сентября.
Десантный корабль Albion совершил демарш несколько дней назад по пути следования из Японии в Ханой.
Отмечается, что это было сделано, чтобы продемонстрировать право на «свободу навигации».
За движением британских моряков в спорном районе наблюдали фрегат и два вертолета ВМС КНР.
Пекин претендует на ряд территорий в Южно-Китайском море, несмотря на претензии со стороны Вьетнама, Филиппин и Брунея.
11 июня сообщалось, что несколько комплексов противовоздушной обороны Китая разместились на спорном острове Вуди — одном из островов архипелага Сиша.