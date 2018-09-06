Прямой эфир

Британский корабль прошел рядом со спорными островами в Южно-Китайском море

0
Фото: Wikimedia
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корабль британских ВМС демонстративно прошел в непосредственной близости от спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море, которые КНР считает своими. Об этом сообщило агентство Reuters в четверг, 6 сентября.

Десантный корабль Albion совершил демарш несколько дней назад по пути следования из Японии в Ханой.

Отмечается, что это было сделано, чтобы продемонстрировать право на «свободу навигации».

За движением британских моряков в спорном районе наблюдали фрегат и два вертолета ВМС КНР.

Пекин претендует на ряд территорий в Южно-Китайском море, несмотря на претензии со стороны Вьетнама, Филиппин и Брунея.

11 июня сообщалось, что несколько комплексов противовоздушной обороны Китая разместились на спорном острове Вуди — одном из островов архипелага Сиша.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Армия КНР успешно испытала второй китайский авианосец
В Пекине посчитали абсурдным доклад Пентагона об армии КНР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017