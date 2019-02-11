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Кейт Миддлтон появилась на премии BAFTA в серьгах принцессы Дианы

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Фото: TASS/ZUMA
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Кейт Миддлтон прибыла на церемонию вручения премии BAFTA в серьгах, принадлежавших принцессе Диане. Об этом 11 февраля сообщило издание The Mirror.

Отмечается, что мать принца Уильяма в 1991 году надевала эти серьги с крупным жемчугом на светское мероприятие в Альберт-Холле.

Стилисты также отметили выбор кремового платья с открытым плечом, который герцогиня Кембриджская надела на мероприятие. По их словам, оно великолепно сочеталось с аксессуарами и макияжем Миддлтон.

Ранее, 10 января, сообщалось, что Кейт Миддлтон может быть беременна в четвертый раз. Букмекерские ставки на то, что герцогиня Кембриджская в 2019 году объявит о беременности, составляют 2 к 1.

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