Российский спутник засек в атмосфере Земли неизвестные световые «взрывы»

Ультрафиолетовый телескоп, установленный на запущенном в 2016 году российском спутнике «Ломоносов», обнаружил в атмосфере Земли сильные световые «взрывы», происхождение которых пока необъяснимо. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк.

Он отметил, что во время полета спутника было зарегистрировано несколько световых «взрывов» огромной мощности. Эксперт заявил, что вся атмосфера Земли светится всплесками ультрафиолетового излучения, часть из которых ученым известна — это спрайты и эльвы. Однако источник этих «взрывов» обнаружить так и не удалось.

Панасюк, помимо этого, сообщил, что регистрировать космические лучи предельно высоких энергий с помощью телескопа на «Ломоносове» оказалось сложнее, чем ученые предполагали, поскольку земная атмосфера «засорена» различными вспышками. По его словам, эти вспышки возникают как из-за природных, так и антропогенных явлений.

«Например, мы пролетаем над аэропортом и «видим» сигнальные огни. Наш телескоп регистрирует и огни городов, а также обнаруживает воздействие мощных радиостанций на верхнюю атмосферу», — отметил эксперт. Он подтвердил, что все эти явления очень сильно мешают в поисках следов космических частиц.

4 февраля сообщалось, что появилось изображение модели первого в России многоразового летательного аппарата, предназначенного для полетов в атмосфере и космосе на гиперзвуковых скоростях. Аппарат разрабатывает компания «ИСОН» в интересах «Роскосмоса».