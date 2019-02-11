Прямой эфир

Российский спутник засек в атмосфере Земли неизвестные световые «взрывы»

0
Фото: TASS/ZUMA/NASA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ультрафиолетовый телескоп, установленный на запущенном в 2016 году российском спутнике «Ломоносов», обнаружил в атмосфере Земли сильные световые «взрывы», происхождение которых пока необъяснимо. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк.

Заоблачные планы: «Роскосмос» намерен увеличить прибыль вчетверо
Дмитрий Рогозин доложил Владимиру Путину о мерах по исправлению ситуации в отрасли

Он отметил, что во время полета спутника было зарегистрировано несколько световых «взрывов» огромной мощности. Эксперт заявил, что вся атмосфера Земли светится всплесками ультрафиолетового излучения, часть из которых ученым известна — это спрайты и эльвы. Однако источник этих «взрывов» обнаружить так и не удалось.

Панасюк, помимо этого, сообщил, что регистрировать космические лучи предельно высоких энергий с помощью телескопа на «Ломоносове» оказалось сложнее, чем ученые предполагали, поскольку земная атмосфера «засорена» различными вспышками. По его словам, эти вспышки возникают как из-за природных, так и антропогенных явлений.

«Например, мы пролетаем над аэропортом и «видим» сигнальные огни. Наш телескоп регистрирует и огни городов, а также обнаруживает воздействие мощных радиостанций на верхнюю атмосферу», — отметил эксперт. Он подтвердил, что все эти явления очень сильно мешают в поисках следов космических частиц.

4 февраля сообщалось, что появилось изображение модели первого в России многоразового летательного аппарата, предназначенного для полетов в атмосфере и космосе на гиперзвуковых скоростях. Аппарат разрабатывает компания «ИСОН» в интересах «Роскосмоса».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Роскосмос» воспитает новый класс инженеров-конструкторов
В «Роскосмосе» опровергли информацию о полете на Луну в 2031 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017