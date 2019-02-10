В ТЦ в Новороссийске охранники сломали школьнице позвонок

В одном из торговых центров в Новороссийске охранники применили физическую силу к девочке-подростку. Врачи диагностировали у 15-летней школьницы перелом поясничного позвонка, пишет сайт kp.ru со ссылкой на маму пострадавшей.

Инцидент произошел 31 января. По словам женщины, две ее дочери — Юля и Наташа — отдыхали в фуд-корте в ТЦ, когда к ним подошли охранники и попросили покинуть зону, так как они не едят и занимают места. После словесного конфликта охранники применили силу.

«Ребенка толкнули, она ударилась об игровой автомат. Но на этом не закончилось, ее еще впечатали в бетонную стену. Она пыталась вырваться и звала на помощь. На крик сестры прибежала Юля и получила в челюсть кулаком от охранника. Затем их потащили по лестнице на 6-й этаж в помещение охраны. Девочки сопротивлялись», — рассказала мама подростков Анна Заярнюк, заявив о намерении обратиться в суд.

В свою очередь, начальник частной охранной организации обвинил пострадавших в хулиганстве. По его словам, ранее они участвовали в массовой драке у ТЦ, были неоднократно замечены за курением и нецензурной бранью в общественном месте.

А во время последнего инцидента сестры якобы двигали мебель, матерились, громко кричали и ударяли охранников. Когда очевидцы начали их снимать на телефон, подростки якобы «начали играть на камеру: кричать, падать на лестницу и т.д.».

Инцидент взяла под личный контроль уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева. Она осудила действия охранников, назвав их поведение «превышением полномочий».

Известно, что девушки состоят в военно-патриотическом казачьем обществе. Обеих характеризуют как добрых и уравновешенных.

В конце января в Одессе охранник выстрелил в посетителя за покупку лекарства без рецепта.