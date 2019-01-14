Geely показала изображение нового электрического седана

Компания Geely опубликовала первое изображение и информацию о новом электрическом седане GE-11, который выйдет на мировые рынки уже в этом году и составит конкуренцию модели Tesla Model 3.

Согласно официальному пресс-релизу, оказавшемуся в распоряжении Известий» 14 января, автомобиль отличается инновационным дизайном. При этом, чтобы уменьшить коэффициент лобового сопротивления до 0,2375, инженеры особым образом спроектировали капот модели. Также для улучшения аэродинамики ручки дверей встроены в кузов и выдвигаются только если к машине приближается владелец.

Длина автомобиля составляет 4736 мм, а колесная база — 2700 мм. Он оснащается 177-сильным электродвигателем, который способен разогнать модель до 150 км/ч. Стоимость седана Geely GE11 будет объявлена ближе к началу продаж.

25 декабря стало известно, что компания Volkswagen к 2022 году планирует выпустить полностью электрический кроссовер, который получит название T-Rug. На кроссовер установят два мощных электромотора и комплект батарей повышенной емкости. Автомобиль сможет проехать на одной зарядке аккумуляторов до 550 км.