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Geely показала изображение нового электрического седана

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Фото: Geely
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Компания Geely опубликовала первое изображение и информацию о новом электрическом седане GE-11, который выйдет на мировые рынки уже в этом году и составит конкуренцию модели Tesla Model 3.

Согласно официальному пресс-релизу, оказавшемуся в распоряжении Известий» 14 января, автомобиль отличается инновационным дизайном. При этом, чтобы уменьшить коэффициент лобового сопротивления до 0,2375, инженеры особым образом спроектировали капот модели. Также для улучшения аэродинамики ручки дверей встроены в кузов и выдвигаются только если к машине приближается владелец.

Длина автомобиля составляет 4736 мм, а колесная база — 2700 мм. Он оснащается 177-сильным электродвигателем, который способен разогнать модель до 150 км/ч. Стоимость седана Geely GE11 будет объявлена ближе к началу продаж.

25 декабря стало известно, что компания Volkswagen к 2022 году планирует выпустить полностью электрический кроссовер, который получит название T-Rug. На кроссовер установят два мощных электромотора и комплект батарей повышенной емкости. Автомобиль сможет проехать на одной зарядке аккумуляторов до 550 км.

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