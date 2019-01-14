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«GM-АвтоВАЗ» начинает выпуск обновленного внедорожника Chevrolet Niva

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Фото: chevrolet-niva.ru
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Производство обновленного внедорожника Chevrolet Niva начнется 22 января 2019 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы совместного предприятия «GM-АвтоВАЗ», опубликованном в понедельник, 14 января.

Автомобили нового образца во всех без исключения комплектациях оснастят антиблокировочной системой тормозов (ABS), водительской подушкой безопасности и системой ЭРА-ГЛОНАСС.

Как и прежде, Chevrolet Niva будет оборудован 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 80 л.с. Коробка передач — 5-ступенчатая, механическая. Автомобиль оснащен системой полного привода и способен преодолевать серьезное бездорожье, а также броды глубиной до 500 мм.

На сегодняшний день внедорожник выпускается в шести комплектациях. Стоимость самой доступной версии Chevrolet Niva L с учетом действующих скидок составляет 574 тыс. рублей. В нее включены гидроусилитель руля, передние электрические стеклоподъемники, USB-разъем, центральный замок, иммобилайзер. Цены на обновленную версию машины будут объявлены в ближайшее время.

4 декабря стало известно, что уже в I квартале 2019 года россияне смогут приобрести обновленное купе Chevrolet Camaro.

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