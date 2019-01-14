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Медведев назвал новогодние каникулы вредными для экономики

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Глава российского правительства Дмитрий Медведев считает продолжительные новогодние каникулы вредными для экономики страны. По мнению премьер-министра, россияне слишком долго гуляют и отдыхают.

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«Вообще у нас праздники очень длинные… Для экономики это плохо, потому что практически 14 дней страна мало чего создает и очень хорошо «отмечает», — приводит слова Медведева «Газета.ру».

9 января замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил разрешить россиянам выходить на работу сразу после Нового года, а дни каникул использовать в любое время года.

По данным опроса, проведенного ВЦИОМом в октябре 2018 года, 66% россиян одобряют длинные новогодние каникулы. 13% относятся к ним нейтрально, 14% предпочли бы сократить число выходных.

Кроме того, в эти праздники граждане РФ сократили свои расходы. За время отдыха в среднем они потратили 13,87 тыс. рублей, что на 300 рублей меньше, чем в предыдущие каникулы.

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