Delivery Club назвал самые популярные блюда россиян на новогодних каникулах

Самым заказываемым блюдом в новогодние каникулы стали роллы «Филадельфия». Такие итоги подвел сервис Delivery Club, проанализировав заказы россиян в период праздников. Об этом 9 января сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

Также отмечается, что заметно увеличилась популярность суши-сета «Хит запеченный» — на 88%. Почти в полтора раза (на 47%) поднялся спрос на картофель по-деревенски. Традиционный салат «Оливье» заказывали в новогодний период на 40% чаще, чем в обычные дни.

Также во время праздничных выходных люди отдавали предпочтение пасте «Карбонара» (+42% к популярности), суши-сету с лососем (+35% к популярности) и салату «Цезарь» с курицей (+28% к популярности).

Delivery Club — первый и лидирующий сервис поиска и заказа готовой еды в России. Запущен в сентябре 2009 года. Платформа объединяет свыше 7,5 тыс. ресторанов всех ценовых категорий более чем в 97 городах.