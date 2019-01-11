Прямой эфир

Delivery Club назвал самые популярные блюда россиян на новогодних каникулах

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самым заказываемым блюдом в новогодние каникулы стали роллы «Филадельфия». Такие итоги подвел сервис Delivery Club, проанализировав заказы россиян в период праздников. Об этом 9 января сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

Также отмечается, что заметно увеличилась популярность суши-сета «Хит запеченный» — на 88%. Почти в полтора раза (на 47%) поднялся спрос на картофель по-деревенски. Традиционный салат «Оливье» заказывали в новогодний период на 40% чаще, чем в обычные дни.

Также во время праздничных выходных люди отдавали предпочтение пасте «Карбонара» (+42% к популярности), суши-сету с лососем (+35% к популярности) и салату «Цезарь» с курицей (+28% к популярности).

Delivery Club — первый и лидирующий сервис поиска и заказа готовой еды в России. Запущен в сентябре 2009 года. Платформа объединяет свыше 7,5 тыс. ресторанов всех ценовых категорий более чем в 97 городах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В «Одноклассниках» стали активнее поздравлять друг друга с Новым годом
Экономика России за новогодние праздники лишилась 1,3 трлн рублей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017