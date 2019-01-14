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Россияне снизили траты на новогодние праздники в 2019 году

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Светлов Алексей
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За время новогодних каникул россияне в среднем потратили 13,87 тыс. рублей — это на 300 рублей меньше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ, размещенные на сайте.

Так, на подарки к празднику жители России потратили около 5375 рублей, на новогодний стол — 4592 рубля, «на турпоездки, елки, рестораны и пр.» — 3903 рубля. Лишь 2% опрошенных россиян не потратили денег на празднование и каникулы.

Также респонденты рассказали, что новогодние подарки превзошли их ожидания. Например, 27% опрошенных получили конфеты, спиртные напитки, деликатесы, 24% — парфюмерию, косметику, бижутерию, 17% — различные сувениры.

Каждый десятый россиянин на Новый год мечтал о билетах в театр/на концерт или о туристической путевке. Загаданное получили лишь 3% и 1% респондентов соответственно.

Опрос был проведен 11 января 2019 г. методом телефонного интервью среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

Также 14 января в сервисе заказа такси «Ситимобил» назвали самые популярные маршруты москвичей в новогоднюю ночь. По словам экспертов, наибольшее количество заказов пришлось с 1:00 до 2:00 ночи 1 января 2019 года.

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