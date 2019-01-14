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Полицейский вертолет упал в залив в Бразилии

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Фото: TV Globo/Reprodução
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Вертолет военной полиции упал в воды залива Гуанабара в Рио-де-Жанейро. Как сообщает телеканал Globo 14 января, на борту судна находились четыре человека.

Спасателям удалось извлечь пассажиров вертолета живыми, они были госпитализированы. Один из пострадавших некоторое время провел под водой, будучи заблокированным в кабине. Через несколько часов мужчина скончался.

Также сообщается, что у одного пострадавшего сломана нога, характер травм других пассажиров вертолета неизвестен.

Предварительно установлено, что причиной крушения стала техническая неисправность судна. Ведется расследование, передает ТАСС.

Движение по одной из скоростных автомагистралей, прилегающих к заливу Гуанабара, перекрыто.

12 января в американском штате Флорида мужчине отрубило голову винтом вертолета.

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