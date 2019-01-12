В США мужчине отрубило голову винтом вертолета
В американском штате Флорида мужчине отрубило голову винтом вертолета, сообщил 11 января телеканал WFLA.
Инцидент произошел днем ранее в городе Бруксвилл (округ Эрнандо).
Как рассказали в офисе шерифа, 62-летний Сальваторе Диси со своим напарником пытался запустить двигатель вертолета при помощи передвижного аккумулятора. Однако внезапно самоходная установка дернулась и упала.
При этом лопасти основного винта начали движение и отрубили мужчине голову.
«Очевидно, что такая смерть немного необычна… и мы хотим быть уверены в том, что у нас есть все ответы», — заявил шериф Эл Нинхаус, отметив, что полиция начала расследование обстоятельств произошедшего.
20 сентября сообщалось, что американский матрос погиб в результате попадания под винт двигателя самолета на авианосце «Джордж Буш».