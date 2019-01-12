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В США мужчине отрубило голову винтом вертолета

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Фото: Twitter.com
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В американском штате Флорида мужчине отрубило голову винтом вертолета, сообщил 11 января телеканал WFLA.

Инцидент произошел днем ранее в городе Бруксвилл (округ Эрнандо).

Как рассказали в офисе шерифа, 62-летний Сальваторе Диси со своим напарником пытался запустить двигатель вертолета при помощи передвижного аккумулятора. Однако внезапно самоходная установка дернулась и упала.

При этом лопасти основного винта начали движение и отрубили мужчине голову.

«Очевидно, что такая смерть немного необычна… и мы хотим быть уверены в том, что у нас есть все ответы», — заявил шериф Эл Нинхаус, отметив, что полиция начала расследование обстоятельств произошедшего.

20 сентября сообщалось, что американский матрос погиб в результате попадания под винт двигателя самолета на авианосце «Джордж Буш».

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