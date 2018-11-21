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На голову беременной женщины на рабочем месте упал телевизор

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Москве на голову беременной женщины упал телевизор. По предварительным данным, в момент произошедшего она находилась на рабочем месте. Об этом 21 ноября сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел на улице Ивана Франко, в западной части города в районе Фили-Давыдково и Кунцево. Пострадавшая была госпитализирована, в больнице ей диагностировали повреждение мягких тканей.

По факту инцидента проводится проверка.

В августе сообщалось о том, что полуторагодовалая девочка серьезно пострадала при падении на нее телевизора в Краснодарском крае. В результате происшествия она получила перелом основания черепа с ушибом головного мозга. В состоянии комы ее госпитализировали.  

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