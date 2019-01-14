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Роскомнадзор не будет дополнительно проверять Би-би-си

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Фото: Depositphotos
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Роскомнадзор не планирует дополнительно проверять деятельность британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си. Об этом 14 января заявил глава ведомства Александр Жаров.

Запланированная проверка соблюдения организацией требований в сфере телерадиовещания состоится. Предположительно, она завершится к концу месяца.

«Комплексная проверка, которая закончится в конце месяца, и запрос документов — больше ничего не предполагается», — цитирует Жарова ТАСС.

К 16 января Би-би-си обязана предоставить документы, подтверждающие соблюдение требований закона о СМИ. Запрос об их предоставлении Роскомнадзор направил ООО «Бритиш телевижн» (вещатель телеканала BBC World News в России) 9 января.

На следующий день специалисты ведомства выявили на сайте Би-би-си цитаты главаря террористической организации ИГ (запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади. Роскомнадзор проверяет материалы на соответствие нормам российского антиэкстремистского законодательства.

Ведомство начало проверку в отношении телеканала BBC World News после решения британского регулятора Ofcom в отношении RT. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у российских ведомств неоднократно возникали вопросы к телекомпании по поводу ряда информационных материалов, связанных с Россией.

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