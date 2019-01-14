Минюст, Роскомнадзор и Минкомсвязи не поддержали законопроекты об оскорблениях в Сети

Роскомнадзор, Минкомсвязи и Минюст РФ дали отрицательный отзыв на законопроекты о недопустимости фейковых новостей и оскорблений государственных символов и власти в Сети. Об этом 14 июля заявила глава департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи Екатерина Ларина на заседании в комитете Госдумы.

Она пояснила, что правительство пока еще не выработало официальную позицию по этому вопросу. Однако указанные ведомства подготовили отзыв, который содержит большое количество замечаний.

«Первый анализ, который был сделан, дал основание для большого количества замечаний, которые, по нашему мнению, не позволяют поддержать законопроекты в представленной редакции», — цитирует Ларину ТАСС.

В частности, представитель министерства отметила, что оба законопроекта требуют корректировки формулировок, потому что в нынешнем виде они содержат риск неоправданного применения. Кроме того, как отметила чиновник, в документах не определено лицо, которое будет проводить экспертизу в довольно короткий отведенный период. Эксперты также полагают, что законодательные инициативы могут спровоцировать усиление анонимности источников информации.

При этом заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин считает необходимым упрощение формулировок и вынесение законопроектов на общественное обсуждение.

Законопроекты о недопустимости фейковых новостей и оскорблений госсимволов также отказалась поддержать Генпрокуратура. В надзорном органе призвали к дальнейшей доработке документов.