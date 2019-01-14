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Случаи свиного и гонконгского гриппа выявили во Владимирской области

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Первые случаи гриппа выявлены во Владимирской области. Шесть случаев свиного и гонконгского гриппа зафиксировали врачи у детей.

Пока ситуация в регионе остается неэпидемической, пишет ИА «Владимирские новости». За неделю в медицинские учреждения обратились 7,3 тыс. человек с ОРВИ, в основном болеют дети. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость в начале 2018 года была значительно выше.

Медики уточняют, что штамм гонконгского гриппа в России новый, поэтому его считают опасным из-за отсутствия иммунитета у населения.

Ранее Роспотребнадзор прокомментировал информацию о появившихся на прилавках мандаринах, которые заражены гриппом. Специалисты рекомендуют обращаться в ведомство, если качество продуктов вызывает опасения.

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