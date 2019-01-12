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Роспотребнадзор оценил данные о зараженных гриппом мандаринах

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Фото: РИА Новости/Томас Тхайцук
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Названы вызывающие панические атаки продукты

Роспотребнадзор призвал не доверять случайным источникам информации, которые сообщают в социальных сетях и мессенджерах о якобы зараженных гриппом мандаринах. Об этом говорится в субботу, 12 января, на сайте ведомства.

«В случае сомнений в качестве продуктов питания, в частности мандаринов, следует обращаться в территориальные управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации для принятия мер», — добавляется в сообщении.

В ведомстве также порекомендовали не приобретать фрукты в неустановленных местах торговли, особенно вдоль автодорог. 

Ранее диетолог Антонина Стародубова рассказала, сколько мандаринов можно съесть без ущерба для здоровья. Она предостерегла, что килограмм точно есть не надо.

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