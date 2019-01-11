В Грузии 15 человек умерли от свиного гриппа
Глава Национального комитета по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе подтвердил, что 15 граждан страны скончались от вируса свиного гриппа (H1N1). Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции 11 января, сообщает «Интерфакс».
«Лабораторно подтверждена смерть 27-летнего пациента от вируса H1N1 в Кутаиси, а также подтвердился еще один случай смерти от данного вируса мужчины в Батуми. К сожалению, на сегодняшнее число в этом сезоне мы имеем 15 лабораторно подтвержденных смертельных случаев», — сказал Гамкрелидзе.
Глава Минздрава Грузии Давид Сергеенко на этой же пресс-конференции отметил, что эти показали не означают начала эпидемии.
«К счастью, мы не идем к эпидемии. Наоборот, идем к снижению», — сказал грузинский министр.
9 января телеканал «Рустави» сообщал, что за последний месяц в Грузии зафиксировано 162 случая заражения вирусом H1N1. Всего скончались 13 граждан, «лабораторно подтверждено 10 смертельных случаев».
4 января сообщалось о шести погибших и 144 подтвержденных случаях заражения. Тогда динамика заболеваемости свиным гриппом оценивалась как умеренная, без отклонений от нормы.