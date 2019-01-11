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В Грузии 15 человек умерли от свиного гриппа

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Глава Национального комитета по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе подтвердил, что 15 граждан страны скончались от вируса свиного гриппа (H1N1). Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции 11 января, сообщает «Интерфакс».

«Лабораторно подтверждена смерть 27-летнего пациента от вируса H1N1 в Кутаиси, а также подтвердился еще один случай смерти от данного вируса мужчины в Батуми. К сожалению, на сегодняшнее число в этом сезоне мы имеем 15 лабораторно подтвержденных смертельных случаев», — сказал Гамкрелидзе.

Глава Минздрава Грузии Давид Сергеенко на этой же пресс-конференции отметил, что эти показали не означают начала эпидемии.

«К счастью, мы не идем к эпидемии. Наоборот, идем к снижению», — сказал грузинский министр.

9 января телеканал «Рустави» сообщал, что за последний месяц в Грузии зафиксировано 162 случая заражения вирусом H1N1. Всего скончались 13 граждан, «лабораторно подтверждено 10 смертельных случаев».

4 января сообщалось о шести погибших и 144 подтвержденных случаях заражения. Тогда динамика заболеваемости свиным гриппом оценивалась как умеренная, без отклонений от нормы.

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