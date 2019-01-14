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ФК «Динамо» объявил о возвращении Юсупова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Московский футбольный клуб «Динамо» подписал контракт с Артуром Юсуповым, который уже защищал цвета команды с 2009 по 2015 год. Такая информация размещена на сайте клуба. 

Игрок ранее ушел из «Ростова» и присоединился к «Динамо» в качестве свободного агента. Он будет выступать под шестым номером, детали контракта не разглашаются, пишет «Газета.ру».

Как отмечает «Спорт-экспресс», в текущем сезоне Юсупов провел 16 игр, забил 1 гол и сделал 2 передачи.

«Динамо» занимает 12-е место в таблице Российской премьер-лиги после 17 туров.

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