У жены футболиста Мамаева умерла собака
Жена футболиста Павла Мамаева, который в настоящий момент находится в СИЗО «Бутырка» по делу о двух драках в центре Москвы, сообщила о смерти своей собаки. Об этом Алана Мамаева написала в Instagram.
По ее словам, животному было 10 лет.
Как же мне тебя не хватает , моя маленькая девочка... , мой ребёнок... всегда вместе, самая добрая малышка в мире, спала под одеялом со мной у живота или груди, я даже по привычке боюсь повернуться что бы не разбудить мою крошку. Так тихо, нет стукающих лапок по полу, нет лая на дверной звонок, рычания если ее разбудили... нет миски и места, Ступеньки к кроватке больше не нужны....10 лет мой лучший друг ... только ты знала всю Боль и Радость моей жизни, самая преданная душа на планете, как же я хочу ещё побыть с тобой ..... я не видела тебя когда ты умирала..... я встала с кровати , а ты лежала на полу........прости меня моя любимая девочка , я тебя люблю ❤️....... 😢♾
Публикация от Аlana🏝 (@alana_mamaeva) 12 Янв 2019 в 3:54 PST
«Я не видела тебя, когда ты умирала… Я встала с кровати, а ты лежала на полу… Прости меня, моя любимая девочка, я тебя люблю», — написала супруга футболиста.
Мамаева не уточнила причины смерти питомца.
В середине декабря Алана Мамаева назвала позором продление ареста мужа.
Всего в деле четыре фигуранта — Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и друг футболистов Александр Протосовицкий.
8 октября они устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. В результате пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и водитель телеведущей Ольги Ушаковой. Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Футболисты отбывают арест в СИЗО «Бутырка».