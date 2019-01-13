У жены футболиста Мамаева умерла собака

Жена футболиста Павла Мамаева, который в настоящий момент находится в СИЗО «Бутырка» по делу о двух драках в центре Москвы, сообщила о смерти своей собаки. Об этом Алана Мамаева написала в Instagram.

По ее словам, животному было 10 лет.

«Я не видела тебя, когда ты умирала… Я встала с кровати, а ты лежала на полу… Прости меня, моя любимая девочка, я тебя люблю», — написала супруга футболиста.

Мамаева не уточнила причины смерти питомца.

В середине декабря Алана Мамаева назвала позором продление ареста мужа.

Всего в деле четыре фигуранта — Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и друг футболистов Александр Протосовицкий.

8 октября они устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. В результате пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и водитель телеведущей Ольги Ушаковой. Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Футболисты отбывают арест в СИЗО «Бутырка».