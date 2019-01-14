В МЧС напомнили правила купания в проруби на Крещенье

Купание в проруби на Крещенье может быть безопасным только при соблюдении ряда простых правил, напомнили верующим в главке МЧС по Москве.

Окунаться в прорубь следует только в специально оборудованных местах, под присмотром спасателей, около берега. Ни в коем случае нельзя заходить в водоем зимой в состоянии алкогольного опьянения, а перед купанием нужно разогреть тело разминкой или пробежкой.

Чтобы дойти до проруби, надо использовать шерстяные носки, а в воде нельзя находиться более одной минуты.

«После купания разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду. Для укрепления иммунитета и возможности переохлаждения необходимо выпить горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов из предварительно подготовленного термоса», — говорится в сообщении на сайте МЧС по столице.

12 января синоптики рассказали о погоде на Крещение в центральной части России. Согласно прогнозам, традиционных морозов не ожидается. 19 и 20 января в ночное время столбики термометров опустятся до -5…-10 градусов, днем ожидается -2…-7 градусов.