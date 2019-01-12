Гидрометцентр поделился прогнозом на Крещение

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в период православного праздника Крещения Господня в Центральной части страны не ожидается значимых морозов.

По ее словам, на следующих выходных в российской столице температура ночью будет находится в коридоре от минус 5 до минус 10 градусов. Днем будет теплее, от минус 2 до минус 7 градусов. В Москве будет облачная погода, временами со снегом.

«Не оттепель, конечно, но крещенские морозы будут очень слабыми», — цитирует Паршину «Российская газета».

Праздник Крещения Господня отмечается 19 января. Он традиционно ассоциируется у россиян с сильными морозами, которые прозвали крещенскими.

8 января сообщалось, что морозы в Поволжье приблизились к историческим рекордам. Столбики термометров местами опустились до минус 33 градусов.