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Снегопады привели к введению режима ЧС на Балканах

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Сильные снегопады, прошедшие в последние дни на Балканском полуострове, привели к закрытию школ, нарушению движения транспорта и проблемам с энергоснабжением в нескольких регионах, сообщает 11 января Associated Press.

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В четырех муниципалитетах на западе Сербии введен режим чрезвычайной ситуации. В этих частях страны отмечено скопление снега на дорогах, а некоторые поселения, расположенные в горах, оказались оторваны от цивилизации. Власти приняли решение приостановить работу образовательных учреждений, экстренные службы занялись доставкой продовольствия для населения.

Три прибрежных города Черногории остались без света из-за снегопадов, которые повредили ключевую ветку передачи электричества. Местный метеоролог Драган Бурич отметил, что морозы 2019 года стали рекордными в стране за последние годы.

В городе Кладань в центральной Боснии и Герцеговине сильные снегопады привели к нарушениям работы линий электроснабжения и телефонных сетей.

11 января официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис заявила, что обильные снегопады в Европе и осадки в регионах восточного Средиземноморья продолжатся в ближайшие две недели.

Мощные снегопады обрушились на Европу в начале года. Непростая ситуация наблюдается в Австрии, Германии, Словакии, Дании, Венгрии, Финляндии, Швеции и ряде других стран. По последним данным, число жертв аномальных снегопадов достигло 14 человек.

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