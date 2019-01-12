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ЦОДД предупредил об ухудшении дорожных условий из-за мощного снегопада

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предупредил жителей столицы об ухудшении обстановки на дорогах из-за мощного снегопада.

«На дорогах будет не очень: заносы, ветер и ограниченная видимость. Будьте осторожны и за рулем, и при переходе дороги. Городской транспорт работает штатно», — указывается в сообщении, размещенном на официальном Twitter-аккаунте ЦОДД.

Ранее 12 января синоптики объявили о желтом уровне опасности в Москве из-за метели и гололедицы. В ночь на воскресенье температура воздуха понизится до минус 10 градусов.

За несколько дней до этого в Гидрометцентре России рассказали, что в выходные в столичном регионе ожидается ветер с порывами до 15 м/с.

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