ЦОДД предупредил об ухудшении дорожных условий из-за мощного снегопада

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предупредил жителей столицы об ухудшении обстановки на дорогах из-за мощного снегопада.

«На дорогах будет не очень: заносы, ветер и ограниченная видимость. Будьте осторожны и за рулем, и при переходе дороги. Городской транспорт работает штатно», — указывается в сообщении, размещенном на официальном Twitter-аккаунте ЦОДД.

Ранее 12 января синоптики объявили о желтом уровне опасности в Москве из-за метели и гололедицы. В ночь на воскресенье температура воздуха понизится до минус 10 градусов.

За несколько дней до этого в Гидрометцентре России рассказали, что в выходные в столичном регионе ожидается ветер с порывами до 15 м/с.