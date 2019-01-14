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Врач рассказал о крайне тяжелом состоянии раненого мэра Гданьска

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Фото: TASS/Zuma/Michal Fludra
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Мэр польского Гданьска Павел Адамович находится в крайне тяжелом состоянии после нападения на благотворительном мероприятии. Об этом 14 июля сообщил врач Томаш Стефаняк после проведения операции градоначальнику.

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«Состояние остается крайне тяжелым. Уверенных прогнозов дать нельзя. Нам нужно больше времени. Мы боремся», — цитирует его ТАСС.

Медик пояснил, что мэр пока еще не может самостоятельно дышать, его сердцебиение поддерживается с помощью аппаратуры.

Инцидент произошел 13 января во время выступления Адамовича с речью в рамках благотворительного концерта «Большой оркестр праздничной помощи». На сцену ворвался 27-летний мужчина и несколько раз ударил политика ножом.

Адамовича госпитализировали после продолжительных реанимационных мероприятий на месте, у него большая потеря крови, серьезная травма сердца, повреждение диафрагмы, раны органов брюшной полости. Врачи оперировали его в течении пяти часов. Сейчас градоначальник находится в отделении интенсивной терапии.

Подозреваемый был осужден ранее на 5,5 года за ограбление банка и может страдать психическими заболеваниями. Мужчина объяснил свои действия местью за пытки, которым подвергся в тюрьме.

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