Врач рассказал о крайне тяжелом состоянии раненого мэра Гданьска

Мэр польского Гданьска Павел Адамович находится в крайне тяжелом состоянии после нападения на благотворительном мероприятии. Об этом 14 июля сообщил врач Томаш Стефаняк после проведения операции градоначальнику.

«Состояние остается крайне тяжелым. Уверенных прогнозов дать нельзя. Нам нужно больше времени. Мы боремся», — цитирует его ТАСС.

Медик пояснил, что мэр пока еще не может самостоятельно дышать, его сердцебиение поддерживается с помощью аппаратуры.

Инцидент произошел 13 января во время выступления Адамовича с речью в рамках благотворительного концерта «Большой оркестр праздничной помощи». На сцену ворвался 27-летний мужчина и несколько раз ударил политика ножом.

Адамовича госпитализировали после продолжительных реанимационных мероприятий на месте, у него большая потеря крови, серьезная травма сердца, повреждение диафрагмы, раны органов брюшной полости. Врачи оперировали его в течении пяти часов. Сейчас градоначальник находится в отделении интенсивной терапии.

Подозреваемый был осужден ранее на 5,5 года за ограбление банка и может страдать психическими заболеваниями. Мужчина объяснил свои действия местью за пытки, которым подвергся в тюрьме.