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Мосгорсуд подтвердил арест 100 рублей на счете экс-главы Серпуховского района

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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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Мосгорсуд признал законным арест 100 рублей на банковском счете бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, обвиняемого в превышении полномочий. Таким образом, жалоба экс-чиновника оставлена без удовлетворения.

Во время суда Шестун заявил, что эта сумма для него «естественно, не является никакой ценностью» и «безудержно мала». Он подчеркнул, что «в отличие от ребят в синих мундирах» — человек не бедный, однако эта жалоба, как и другие обращения в разные инстанции, — дело принципа, передает агентство городских новостей «Москва».

9 января в доме Шестуна прошел обыск. Он длился почти 20 часов, правоохранители изъяли охотничье и наградное оружие, спортивный инвентарь, технику и документы.

Шестуна арестовали в июне прошлого года. Следствие считает, что в период с 2008 по 2014 год он незаконно передал в собственность ООО «Центр» четыре земельных участка в районе. Ущерб бюджету составил около 63 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»). Экс-чиновник свою вину отрицает.

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