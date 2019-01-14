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Эксперты подвели итоги продаж на российском автомобильном рынке

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подвели итоги продаж на российском автомобильном рынке за 2018 год.

По данным АЕБ, за весь 2018 год автомобильный рынок вырос на 12,8%, или на 204 854 проданных автомобиля, по сравнению с 2017 годом. Декабрь 2018 года ознаменовался увеличением уровня продаж на 5,6%, или на 9227 штук, по сравнению с декабрем 2017 года и составил 175 240 автомобилей. Это самый маленький результат по итогам 12 месяцев.

Суммарные продажи за январь — декабрь 2018 года составили 1 800 591 автомобиль.

Самой популярной маркой в России остается LADA: всего за 12 месяцев 2018 года было реализовано 360 204 автомобилей, что на 16% выше прошлогоднего показателя. На втором месте — Kia с результатом 227 587 реализованных автомобилей. Рост продаж составил 25%. На третьем месте Hyundai с результатом 178 269 проданных автомобилей, что на 13% больше по сравнению с результатами продаж прошлого года.

Наибольший подъем наблюдается у марки Chrysler. Компания смогла продать 74 автомобиля, что на 722% больше прошлогоднего результата. Аутсайдерами на рынке стали Ravon (5184 реализованных автомобиля, −66%), Fiat (1135 машин, −51%) и Smart (689 авто, −26%).

Что касается моделей, то самой продаваемой по итогам 2018 года стала LADA Vesta: за год было реализовано 108 364 автомобиля (+40%). Наибольшее падение у Hyundai Solaris — 65 581 автомобиль (−4,5%).

«Перспектива на 2019 год не столь ясна. Увеличение НДС и возможное ужесточение санкций США создают существенные риски и неопределенности на рынке, в особенности в первом квартале. Однако участники рынка ожидают, что фундаментально спрос будет достаточно устойчив для удержания уровня продаж и выхода на рост в течение года», — отметил председатель Комитета автопроизводителей АЕ Йорг Шрайбер.

По словам топ-менеджера, согласно прогнозу, в 2019 году в России будет реализовано 1,87 млн автомобилей, что на 3,6% больше, чем в прошлом году.

10 января сообщалось, что за 11 месяцев 2018 года на российском рынке было продано около 850 тыс. новых автомобилей с автоматической трансмиссией. Самой популярной моделью у россиян за отчетный период стала модель Kia Rio. Ее выбрали 60 тыс. человек.

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