Эксперты подвели итоги продаж на российском автомобильном рынке
Эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подвели итоги продаж на российском автомобильном рынке за 2018 год.
По данным АЕБ, за весь 2018 год автомобильный рынок вырос на 12,8%, или на 204 854 проданных автомобиля, по сравнению с 2017 годом. Декабрь 2018 года ознаменовался увеличением уровня продаж на 5,6%, или на 9227 штук, по сравнению с декабрем 2017 года и составил 175 240 автомобилей. Это самый маленький результат по итогам 12 месяцев.
Суммарные продажи за январь — декабрь 2018 года составили 1 800 591 автомобиль.
Самой популярной маркой в России остается LADA: всего за 12 месяцев 2018 года было реализовано 360 204 автомобилей, что на 16% выше прошлогоднего показателя. На втором месте — Kia с результатом 227 587 реализованных автомобилей. Рост продаж составил 25%. На третьем месте Hyundai с результатом 178 269 проданных автомобилей, что на 13% больше по сравнению с результатами продаж прошлого года.
Наибольший подъем наблюдается у марки Chrysler. Компания смогла продать 74 автомобиля, что на 722% больше прошлогоднего результата. Аутсайдерами на рынке стали Ravon (5184 реализованных автомобиля, −66%), Fiat (1135 машин, −51%) и Smart (689 авто, −26%).
Что касается моделей, то самой продаваемой по итогам 2018 года стала LADA Vesta: за год было реализовано 108 364 автомобиля (+40%). Наибольшее падение у Hyundai Solaris — 65 581 автомобиль (−4,5%).
«Перспектива на 2019 год не столь ясна. Увеличение НДС и возможное ужесточение санкций США создают существенные риски и неопределенности на рынке, в особенности в первом квартале. Однако участники рынка ожидают, что фундаментально спрос будет достаточно устойчив для удержания уровня продаж и выхода на рост в течение года», — отметил председатель Комитета автопроизводителей АЕ Йорг Шрайбер.
По словам топ-менеджера, согласно прогнозу, в 2019 году в России будет реализовано 1,87 млн автомобилей, что на 3,6% больше, чем в прошлом году.
10 января сообщалось, что за 11 месяцев 2018 года на российском рынке было продано около 850 тыс. новых автомобилей с автоматической трансмиссией. Самой популярной моделью у россиян за отчетный период стала модель Kia Rio. Ее выбрали 60 тыс. человек.