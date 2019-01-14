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Президент Зимбабве прибыл с первым официальным визитом в Россию

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Фото: ТАСС/Красильников Станислав
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Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прибыл в Россию с первым официальным визитом. Лидера африканской страны встретили в московском аэропорту Внуково-2.

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Возле трапа Мнангагву ждали посол Зимбабве в России Майк Николас Санго, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов, а также руководитель департамента протокола МИД РФ Игорь Богдашев, передает «РИА Новости». Почетный караул поприветствовал гостя гимнами двух стран.

Эммерсон Мнангагва пробудет в России два дня. Политик собирается обсудить проекты, которые могут заинтересовать российских бизнесменов в Зимбабве, а также встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

О планах зимбабвийского лидера посетить Москву стало известно еще в октябре. Встреча Мнангагвы и Путина состоится 15 января.

3 августа 2018 года действующий лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва победил на выборах президента, он занял государственный пост после отстранения Роберта Мугабе от власти, который правил страной около 40 лет.

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