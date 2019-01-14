Прямой эфир

Три человека пострадали в ДТП с автобусом и троллейбусом в Казани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автобус и троллейбус столкнулись на перекрестке в Казани. С травмами в больницы доставлены три человека.

Авария произошла на пересечении улиц Фучика и Закиева. При столкновении автобус и троллейбус получили серьезные повреждения. Три человека были доставлены в больницы, детей среди них нет. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Транспортные средства создали помеху для дорожного движения, спровоцировав серьезные пробки. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины ДТП.

Ранее сообщалось, что в Иркутске возникла пробка из 15 трамваев. Они не могли проехать по путям из-за ДТП с участием двух иномарок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Перми таксист сбил трех человек на автобусной остановке
Не менее 35 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Мексике

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017