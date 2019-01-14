Три человека пострадали в ДТП с автобусом и троллейбусом в Казани

Автобус и троллейбус столкнулись на перекрестке в Казани. С травмами в больницы доставлены три человека.

Авария произошла на пересечении улиц Фучика и Закиева. При столкновении автобус и троллейбус получили серьезные повреждения. Три человека были доставлены в больницы, детей среди них нет. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Транспортные средства создали помеху для дорожного движения, спровоцировав серьезные пробки. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины ДТП.

Ранее сообщалось, что в Иркутске возникла пробка из 15 трамваев. Они не могли проехать по путям из-за ДТП с участием двух иномарок.