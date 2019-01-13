Не менее 35 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Мексике

Автобус с туристами перевернулся вблизи мексиканского города Кульякан, не менее 35 человек пострадали. Об этом в субботу, 12 января, сообщила газета Universal.

Отмечается, что автобус арендовали для проведения экскурсии, в нем находились как местные жители, так и туристы из США. По последним данным, тяжелые травмы получили пять человек.

Власти штата Синалоа, на территории которого произошло ДТП, выясняют обстоятельства случившегося, отмечает ТАСС.

11 января сообщалось, что двухэтажный автобус протаранил остановку в канадской Оттаве, три человека погибли, 25 пострадали, из них 14 госпитализированы в тяжелом состоянии.